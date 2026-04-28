Wohnhaus in Flammen
Mega-Brand in Moskau: Mindestens acht Tote
Von krone.at
Bei einem Großbrand in einem noch im Bau befindlichen Wohnblock sind in der russischen Hauptstadt Moskau nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.
13 Personen seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Dienstag unter Berufung auf den Zivilschutz. Die Zahl der Opfer könnte noch zunehmen.
Insgesamt hätten sich möglicherweise bis zu 200 Menschen in dem Gebäude aufgehalten, hieß es. 31 Personen wurden gerettet.
Der Brand erfasste demnach fast alle Etagen des Hochhauses. Der Mittelteil des Gebäudes brannte völlig aus, ehe es einem Großaufgebot der Feuerwehr gelang, die Flammen einzudämmen.
Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Brandschutzverordnung eingeleitet.
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