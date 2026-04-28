Das erschütternde Geständnis des Swift-Attentäters

Beran A. in einem Video: „Ich muss es einfach tun“

Doch es waren nicht „nur“ Fantasien, denn zum geplanten Attentat auf das Konzert des US-Superstars im Wiener Ernst-Happel-Stadion am 9. August 2024 ist der Niederösterreicher voll geständig – auch zur Bombe, die er dort zünden wollte. Zum Glück konnte der hinterhältige Angriff vereitelt werden. „Da gibt es nichts schönzureden“, sagt seine Verteidigerin Anna Mair, „jedoch bestreitet mein Mandant den Beitrag zum versuchten Mord in Mekka.“ Eine Verurteilung in diesem Faktum würde die Strafdrohung deutlich erhöhen, von bis zu 10 auf bis zu 20 Jahre Haft.