U-Ausschuss: Gutachten und andere heikle Fragen

Verfahren „nicht grundlos eingeleitet“

In weiterer Folge kam allerdings ans Tageslicht, dass im Fall der Neuen Eisenstädter ein Finanzstrafverfahren läuft. Daher entschlug sich Gerdenitsch teils der Aussage. „Die Finanzbehörde wird das Verfahren nicht grundlos eingeleitet haben. Das bestätigt die zentralen Kritikpunkte und das Vorgehen des Landes“, fasste Christian Drobits (SPÖ) zusammen. Das Eingreifen des Landes erachtete auch Grünen-Klubobmann Wolfgang Spitzmüller als gerechtfertigt.