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Neue Eisenstädter

U-Ausschuss: Gutachten und andere heikle Fragen

Burgenland
17.04.2026 11:00
Befragt: Gerdenitsch (li.) mit Wutzlhofer, Diexer (re.).
Befragt: Gerdenitsch (li.) mit Wutzlhofer, Diexer (re.).(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Zwei Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter im U-Ausschuss – die Polit-Reaktionen reichen von „Paukenschlag in der Doskozil-Causa“ (ÖVP) bis zu „Finanzstrafverfahren bestätigt Kritik“ (SPÖ).

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Den Anfang in der 12. Sitzung machte Geschäftsführer und Baumeister Bernd Gerdenitsch, begleitet von Anwalt Johannes Wutzlhofer als Vertrauensperson. Gerdenitsch verwies in der Befragung darauf, dass bei dem von der Wohnbaugesellschaft in Auftrag gegebenen Gutachten zu Vorwürfen des Landes Burgenland keine Verstöße gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz festgestellt worden seien.

Verfahren „nicht grundlos eingeleitet“
In weiterer Folge kam allerdings ans Tageslicht, dass im Fall der Neuen Eisenstädter ein Finanzstrafverfahren läuft. Daher entschlug sich Gerdenitsch teils der Aussage. „Die Finanzbehörde wird das Verfahren nicht grundlos eingeleitet haben. Das bestätigt die zentralen Kritikpunkte und das Vorgehen des Landes“, fasste Christian Drobits (SPÖ) zusammen. Das Eingreifen des Landes erachtete auch Grünen-Klubobmann Wolfgang Spitzmüller als gerechtfertigt.

So wie Gerdenitsch teilte auch Geschäftsführer Hans Ludwig Diexer mit, dass die von der Neuen Eisenstädter eingesetzten Experten die Gutachten, auf die sich die Sonderprüfung bezieht, kritisch beurteilten. Von einem „Paukenschlag im U-Ausschuss“ sprach ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl.

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Bereits am 8. Mai informiert
Noch im Oktober 2025 sei beteuert worden, dass es weder Übernahmeabsichten von SPÖ-Landeshauptmann Doskozil noch Kaufgespräche rund um die Neue Eisenstädter gegeben habe. „Gerdenitsch und Diexer waren aber am 8. Mai 2025 schon informiert. Kaufvertragsentwürfe lagen im Sommer vor“, prangerte Strobl an. 

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