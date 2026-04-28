Neue Hoffnung für die 39 verwahrlosten Vierbeiner

Vor vier Wochen wurden in Kärnten 39 Australian Shepherds aus einer regelrechten Qualzucht gerettet. Die „Krone“ fragte nun nach, wie es den Vierbeinern mittlerweile geht, wann sie vermittelt werden können und wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Zu einem großen Einsatz kam es am 31. März in der Gemeinde Schiefling. Die Bezirkshauptmannschaft hat einer Züchterin 39 Hunde der Rasse Australian Shepherd abgenommen. Grund für die Abnahme waren vor allem die unhygienischen Zustände. Das späte Einschreiten der Behörde ist für den Verein „australian shepherds of austria“ unverständlich.
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