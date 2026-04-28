Gehyptes Stofftier enthält zu viele Weichmacher

Jeder wollte sie haben, die „Labubus“. Auch diverse Diskonter nahmen das monsterartige Stofftier ins Sortiment auf. Eine Kette muss nun das grinsende Tierchen zurückrufen.
Der Diskonter Tedi hatte die „Labubus“ nach dem enormen Hype auf Social Media ins Sortiment aufgenommen. Doch nun das böse Erwachen: Die Stofffiguren, die um zehn Euro pro Stück verkauft wurden, enthalten erhöhte Werte von Weichmachern, teilten der Diskonter und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Dienstagnachmittag mit.
„Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere abgeraten“, hieß es in einer Aussendung.
Zwei Weichmacher über Grenzwert
In Produkttests seien erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP in den beliebten, monsterartigen Plüschtieren nachgewiesen worden, so Tedi. Die Produkte seien ab 29. Juli bis 5. November 2025 in den Filialen verkauft worden.
Kundinnen und Kunden können die Plüschtiere gegen Erstattung des Verkaufspreises von zehn Euro zurückgeben oder gegen einen anderen Artikel umtauschen.
Weichmacher dienen dazu, Kunststoffe elastisch und biegsam zu machen. Sie stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Die Europäische Union hat einige der Substanzen als besonders besorgniserregend eingestuft und deren Verwendung, insbesondere in Spielzeug und Babyartikeln, eingeschränkt.
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