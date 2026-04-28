Gehyptes Stofftier enthält zu viele Weichmacher

„Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere abgeraten“, hieß es in einer Aussendung.

Zwei Weichmacher über Grenzwert

In Produkttests seien erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP in den beliebten, monsterartigen Plüschtieren nachgewiesen worden, so Tedi. Die Produkte seien ab 29. Juli bis 5. November 2025 in den Filialen verkauft worden.