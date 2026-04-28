Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückruf bei Diskonter

Gehyptes Stofftier enthält zu viele Weichmacher

Österreich
28.04.2026 18:13
„Labubu“ löste in den sozialen Netzwerken einen regelrechten Hype aus. Das grinsende Monsterchen ...
„Labubu“ löste in den sozialen Netzwerken einen regelrechten Hype aus. Das grinsende Monsterchen kommt aus China.(Bild: Ekaterina Elagina - stock.adobe.com)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Jeder wollte sie haben, die „Labubus“. Auch diverse Diskonter nahmen das monsterartige Stofftier ins Sortiment auf. Eine Kette muss nun das grinsende Tierchen zurückrufen. 

0 Kommentare

Der Diskonter Tedi hatte die „Labubus“ nach dem enormen Hype auf Social Media ins Sortiment aufgenommen. Doch nun das böse Erwachen: Die Stofffiguren, die um zehn Euro pro Stück verkauft wurden, enthalten erhöhte Werte von Weichmachern, teilten der Diskonter und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Dienstagnachmittag mit.

„Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere abgeraten“, hieß es in einer Aussendung.

Zwei Weichmacher über Grenzwert
In Produkttests seien erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP in den beliebten, monsterartigen Plüschtieren nachgewiesen worden, so Tedi. Die Produkte seien ab 29. Juli bis 5. November 2025 in den Filialen verkauft worden.

Kundinnen und Kunden können die Plüschtiere gegen Erstattung des Verkaufspreises von zehn Euro zurückgeben oder gegen einen anderen Artikel umtauschen.

Lesen Sie auch:
Nächster Schock für Eltern: Asbest-Verdacht bei Stretch-Figuren, die von Woolworth verkauft ...
Wegen Asbest-Alarm!
Diskonter muss schon wieder Spielzeug zurückrufen
25.02.2026

Weichmacher dienen dazu, Kunststoffe elastisch und biegsam zu machen. Sie stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Die Europäische Union hat einige der Substanzen als besonders besorgniserregend eingestuft und deren Verwendung, insbesondere in Spielzeug und Babyartikeln, eingeschränkt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
28.04.2026 18:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
127.611 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
112.329 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.186 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1615 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1449 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1417 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Österreich
WEißmann jetzt Opfer?
ORF-Skandal: Ermittlungen gegen „Kronzeugin“
Rückruf bei Diskonter
Gehyptes Stofftier enthält zu viele Weichmacher
Krone Plus Logo
Qualzucht-Fall
Neue Hoffnung für die 39 verwahrlosten Vierbeiner
Krone Plus Logo
Vierter Einsatztag
Kampf gegen das Feuer am Mühlbachkogel geht weiter
Prozesstag beendet
Swift-Terrorplan: Blutbad im Kalender gespeichert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf