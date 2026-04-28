Kampf gegen das Feuer am Mühlbachkogel geht weiter

Ein großer Tankwagen der Feuerwehr quält sich über die trockenen Straßen am Mühlbachkogel. Er zieht eine enorme Staubwolke hinter sich her, die die Trockenheit des Gebiets verdeutlicht. Das Ziel des Tankers: die Wasserladestation am Gipfel des Mühlbachkogels.