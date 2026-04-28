Kampf gegen das Feuer am Mühlbachkogel geht weiter

Florianis aus der ganzen Steiermark sind nach wie vor im Einsatz beim Waldbrand nördlich von Graz. Noch immer sind 70 Hektar Wald betroffen. Die „Krone“ machte sich vor Ort ein Bild der Situation.
Ein großer Tankwagen der Feuerwehr quält sich über die trockenen Straßen am Mühlbachkogel. Er zieht eine enorme Staubwolke hinter sich her, die die Trockenheit des Gebiets verdeutlicht. Das Ziel des Tankers: die Wasserladestation am Gipfel des Mühlbachkogels.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.