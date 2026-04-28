Auf Champions-League-Titel folgt Duell mit Ronaldo

Alexander Hauser gewann als Co-Trainer mit Al-Ahli die asiatische Champions League, der Klub von Chefcoach Matthias Jaissle verteidigte damit den Titel. Für das einstige Gespann von Red Bull Salzburg blieb aber keine Zeit zum Feiern. In der Liga wartet ein echter Kracher!
Ausnahmezustand in Dschidda. Tausende Saudis feiern in der Nacht auf den Straßen und jubeln einer Mannschaft zu, die mit dem Bus durch die Straßen rollt. Mittendrin: Alexander Hauser.
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