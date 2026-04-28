Zahl der Drogentoten in der Steiermark explodiert

Die Situation ist mehr als nur alarmierend: Der Konsum von Drogen scheint in der Steiermark modern und gesellschaftsfähig geworden zu sein. Kein Wunder, wird unser Bundesland doch von Kokain, Cannabis und Co. überschwemmt. Durch die Überproduktion in Südamerika und die zahlreich verfügbaren Handelswege, gepaart mit offenen Grenzen, gelangt das Gift zuhauf und billig obendrein in unsere Gefilde.