„Ich glaube an die Liebe als Basis des Lebens“

Schlager- und Volksmusikstar Marc Pircher spricht mit uns über sein Heimatkonzert, seine Freundschaften sowie Wünsche und verrät uns, was ihm frühere Beziehungen gebracht haben.
„Krone“: Was gibt Ihnen die Kraft, nach über 30 Jahren immer noch auf der Bühne zu stehen und so positiv zu wirken?
Marc Pircher: Da ich mein Hobby damals vor 34 Jahren zum Beruf gemacht habe, übe ich meinen Beruf immer noch sehr gerne aus. Es ist mir noch nie langweilig geworden, und auch Stress kenne ich nicht. Im Gegenteil: wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe und damit den Leuten eine Freude machen kann, habe ich noch immer genau so viel Spaß wie am ersten Tag.
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