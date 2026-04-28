VSV holt einen neuen Stürmer mit NHL-Erfahrung!

Der nächste Adler! Nach Scott Walford, Sean Larochelle und Julian Metzler verpflichtete VSV den vierten neuen Spieler - es ist ein 33-jähriger Kanadier, der auch 68 Partien in der großen NHL abgespult hat. Er ist als Center in der dritten Linie eingeplant, kann aber auch Flügel spielen. Beim KAC verlängerte Routinier Nick Petersen, mit einem weiteren Import ist man sich ebenso einig.