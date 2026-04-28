VSV holt einen neuen Stürmer mit NHL-Erfahrung!

Der nächste Adler! Nach Scott Walford, Sean Larochelle und Julian Metzler verpflichtete VSV den vierten neuen Spieler - es ist ein 33-jähriger Kanadier, der auch 68 Partien in der großen NHL abgespult hat. Er ist als Center in der dritten Linie eingeplant, kann aber auch Flügel spielen. Beim KAC verlängerte Routinier Nick Petersen, mit einem weiteren Import ist man sich ebenso einig.
Der Nächste, bitte! Mit Scott Walford, Sean Larochelle und Julian Metzler hatte der VSV bisher schon drei neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Jetzt legen die Adler mit einem neuen Stürmer nach, der auch über NHL-Erfahrung verfügt und dazu in der ICE-Liga gespielt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.