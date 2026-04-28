Wohnkosten setzen sechs von zehn Wienern arg zu

Es klingt paradox: Obwohl zehntausende Wohnungen in Wien leer stehen, sinken die Mietkosten nicht. Im Gegenteil. Sie sind teils überbordend stark gestiegen, obwohl zu viel (!) gebaut wurde. Ein Experte erklärt die Gründe und was politisch nun zu tun ist, um die Menschen zu entlasten.
Eine Umfrage unter mehr als 1000 Wienern des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse im Aufrag der „Krone“ zeigt: 38 Prozent der Befragten fühlen sich durch Ihre monatlichen Wohnkosten sehr stark belastet, weitere 23 Prozent eher stark. In Summe können sich sechs von zehn Wienern ihr Dach über dem Kopf nur schwer leisten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.