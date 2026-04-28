Wohnkosten setzen sechs von zehn Wienern arg zu

Eine Umfrage unter mehr als 1000 Wienern des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse im Aufrag der „Krone“ zeigt: 38 Prozent der Befragten fühlen sich durch Ihre monatlichen Wohnkosten sehr stark belastet, weitere 23 Prozent eher stark. In Summe können sich sechs von zehn Wienern ihr Dach über dem Kopf nur schwer leisten.