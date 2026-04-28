„Krone“ in Ukraine: Wie der Wiederaufbau anläuft

Fast hat es den Anschein, als passe kein Blatt Papier dazwischen! Mit überbordender Herzlichkeit empfing Wolodymyr Selenskyj Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer im Schatten des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl. Der Präsident der Ukraine weiß genau, was er am nunmehrigen Vize-Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat. Denn das kriegsgebeutelte Land braucht nicht nur Waffen, sondern auch Geld. Viel Geld!