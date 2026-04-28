Dank an Brandbekämpfer, Kritik an Landesregierung

Günstiger Strom in Kelag-Satzung

Das habe zu einem Insolvenzrekord bei Kärntner Unternehmen gesorgt. „Diese können sich die hohen Kosten einfach nicht leisten“, so Angerer. „Wir haben schon vor drei Jahren einen Eingriff des Landes bei den Strompreisen gefordert.“ Nun werden nach Prüfung und Empfehlung des Bundesrechnungshofs günstige Preise in der Kelag-Satzung verankert.