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Ohne Helm unterwegs

Todesdrama: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall

Kärnten
28.04.2026 17:16
In Villach fuhr ein 58-Jähriger mit dem E-Scooter in den Tod.
In Villach fuhr ein 58-Jähriger mit dem E-Scooter in den Tod.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Dramatische Szenen Dienstagvormittag in Villach: Ein E-Scooter-Fahrer kam bei einem Kreisverkehr so schwer zu Sturz, dass er trotz sofortiger Ersthilfe seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus erlegen ist.

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Gegen 09:50 Uhr war der 58-jährige Villacher mit seinem E-Scooter in Villach auf dem Weg in die Arbeit. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er beim Kreisverkehr, auf der Tobias-Bürg-Straße, zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Couragiert zögerte ein PKW Lenker, der den Unfall wahrgenommen hatte, keine Sekunde und leistete Erste Hilfe. Wobei er von einem zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer unterstützt wurde.

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Unfallopfer ohne Helm unterwegs
Parallel war bereits die Rettungskette in Gang gesetzt worden. Kurze Zeit später übernahm schließlich der eingetroffene Notarzt – und das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Villach eingeliefert. Doch die Ärzte konnten den 58-Jähigen nicht mehr retten. Hätte dieser einen Helm getragen, wäre er möglicherweise noch am Leben - wie es auf Krone-Nachfrage heißt. 

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