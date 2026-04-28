Todesdrama: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall

Gegen 09:50 Uhr war der 58-jährige Villacher mit seinem E-Scooter in Villach auf dem Weg in die Arbeit. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er beim Kreisverkehr, auf der Tobias-Bürg-Straße, zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Couragiert zögerte ein PKW Lenker, der den Unfall wahrgenommen hatte, keine Sekunde und leistete Erste Hilfe. Wobei er von einem zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer unterstützt wurde.