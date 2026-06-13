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Kunst im Gailtalmuseum

Antworten auf große Lebensfragen in Möderndorf

Kärnten
13.06.2026 16:01
Die Bachmann-Kuppel steht derzeit vor dem Schloss Möderndorf.
Die Bachmann-Kuppel steht derzeit vor dem Schloss Möderndorf.(Bild: GailtalMuseum)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Ist Glaube Nonsens? Warum sind wir hier? – Künstler suchen stets Antworten; einige sind auf Schloss Möderndorf im Gailtalmuseum zu sehen und zu hören. Und 288 verspiegelte Buchdeckel werden zum Sinnbild von Zeit, Literatur und Reflexion.

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Historische Exponate aus der Region, großteils gesammelt von Georg Essl I. (1861-1940), und moderne Kunst treffen im Schloss Möderndorf bei Hermagor immer wieder aufeinander. Auf vier Etagen finden sich in 18 Schauräumen verteilt kunstvolle, seltene, alte und skurrile Ausstellungsstücke.

Spiegel reflektieren die Gegenwart
Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann, deren Vater ja aus Obervellach bei Hermagor stammte, wurde die von Armin Guerino entworfene Bachmann-Kuppel vor dem Schloss aufgestellt. Die Kuppel ist wie ein Uhrwerk aufgebaut und bezieht sich auf das Gedicht „Die gestundete Zeit“ von Ingeborg Bachmann. Die bewegbaren Spiegel repräsentieren die Tages- und Nachtstunden. Die 12 mal 24 Spiegel in Buchform, welche die Kuppel bekleiden, reflektieren die Gegenwart. „Es ist großartig, wie Schloss und Kuppel miteinander wirken“, freut sich Kustos und Ethnologe Siegfried Kogler, der für 11. Juni schon einen nächsten spannenden Abend organisiert hat: „Ist Glaube Nonsens?“

„Crux horizontal vertikal“: Josef Friedrich Sochurek widmet sich der Symbolik des Kreuzes – zu ...
„Crux horizontal vertikal“: Josef Friedrich Sochurek widmet sich der Symbolik des Kreuzes – zu sehen im GailtalMuseum auf Schloss Möderndorf bis Mitte August.(Bild: Helge Woell)

Was? Wann? Wo?

Ausstellung, Lesung, Musik: Donnerstag, 11. Juni (um 18 Uhr), im GailtalMuseum im Schloss Möderndorf.

Weitere Termine im Ausstellungsjahr: https://www.gailtalmuseum.at

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Woher? Wohin? Warum?
Umgeben von Werken Josef Friedrich Sochureks, der sich in einer Ausstellung im Schloss der Symbolik des Kreuzes widmet, spricht der Gailtaler Manfred Tillian über grundlegende Lebensfragen: Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin gehen wir?, denen er auch sein Buch „Lebens-Ernte“ gewidmet hat. Zu hören ist auch Jelena Engelhardt an der Harfe.

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