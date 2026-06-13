Antworten auf große Lebensfragen in Möderndorf

Spiegel reflektieren die Gegenwart

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann, deren Vater ja aus Obervellach bei Hermagor stammte, wurde die von Armin Guerino entworfene Bachmann-Kuppel vor dem Schloss aufgestellt. Die Kuppel ist wie ein Uhrwerk aufgebaut und bezieht sich auf das Gedicht „Die gestundete Zeit“ von Ingeborg Bachmann. Die bewegbaren Spiegel repräsentieren die Tages- und Nachtstunden. Die 12 mal 24 Spiegel in Buchform, welche die Kuppel bekleiden, reflektieren die Gegenwart. „Es ist großartig, wie Schloss und Kuppel miteinander wirken“, freut sich Kustos und Ethnologe Siegfried Kogler, der für 11. Juni schon einen nächsten spannenden Abend organisiert hat: „Ist Glaube Nonsens?“