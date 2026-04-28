Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!

Medizinische Behandlung hat im Vordergrund zu stehen

Aus Niederösterreich folgt prompt eine Reaktion. Niederösterreichs Patientenanwalt Michael Prunbauer zur „Krone“: „Wie sich herausstellt, sind wir zu Recht von einer komplexen rechtlichen Fragestellung ausgegangen, denn offenbar sind sich nicht einmal die Gerichte im Klaren darüber, wer in dieser Sache zuständig ist.“ Es sei daher richtig gewesen, einen Einzelfall als Präzedenzfall vors Gericht zu bringen. In der Sache selbst sei für die Patientenvertreter aus dem Nachbarbundesland noch nichts entschieden. Prunbauer: „Ich sehe den Patienten im Recht. Die medizinische Behandlung hat im Vordergrund zu stehen, eine Benachteiligung von Patienten aufgrund der Postleitzahl ist und bleibt für mich inakzeptabel.“