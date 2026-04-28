Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klage aus NÖ

Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!

Wien
28.04.2026 12:32
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Philipp Stewart
Von Michael Pommer und Philipp Stewart

Ein Niederösterreicher klagte das Wiener Spital Speising auf Schmerzensgeld – und irrt seither durch die Instanzen. Über den Kern des Streits wird noch lange nicht entschieden.

0 Kommentare

Es sollte ein starkes Signal aus St. Pölten werden: Ein Niederösterreicher klagte das Wiener Orthopädische Spital Speising, weil er als Gastpatient weit länger auf eine Operation warten musste als vereinbart. Sein Begehr: Schmerzensgeld. Im Hintergrund schwelt ein heftiger Politstreit – Wien will für die Versorgung niederösterreichischer Patienten mehr Geld, das Nachbarbundesland verweigert. Niederösterreich stützt den Kläger finanziell, Wien das beklagte Spital mit Rat und Gutachten. Bis sich die Kontrahenten tatsächlich im Gerichtssaal gegenüberstehen, könnte es noch dauern. Und auch der Ort ist mehr als fraglich.

Denn schon die Suche nach dem richtigen Gericht entpuppt sich als Irrfahrt. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien erklärte sich für unzuständig – als Unternehmen gehöre die Klinik vor das Handelsgericht.

Zwei Gerichte, und keines fühlt sich zuständig
Dort folgt jetzt die nächste Überraschung. Auf Einrede der Beklagten (Spital Speising) prüfte das Handelsgericht seine Zuständigkeit neu – und verneinte sie ebenso. Begründung: Es sei unklar, ob wegen Verletzung eines Vertrags oder wegen Verletzung eines Gesetzes geklagt werde. Eine Sprecherin des Handelsgerichts bestätigte das gegenüber der „Krone“. 

Kein Gericht sieht sich für die Klage gegen das Orthopädische Spital Speising zuständig
Kein Gericht sieht sich für die Klage gegen das Orthopädische Spital Speising zuständig(Bild: Martin A. Jöchl)

Da der Kläger vorausschauend einen Eventualantrag nach Paragraph 201 der Zivilprozessordnung gestellt hatte, kehrte der Akt damit automatisch zum Landesgericht für Zivilrechtssachen zurück. Die Sprecherin des Handelsgerichts unverblümt: „Die müssen das jetzt nehmen.“ Für das Handelsgericht ist die Sache erledigt.

Lesen Sie auch:
Ein Bild aus besseren Tagen: Michael Ludwig (SPÖ) und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) 2024 bei der ...
Krone Plus Logo
Streit: NÖ gegen Wien
Neue Fotos: Wie stabil ist Gastpatienten-Klage?
22.04.2026
Krone Plus Logo
Gastpatienten-Streit
Ordensspitäler: Nicht-Wiener müssen länger warten
15.04.2026

Zurück zum Start: Das Zivilgericht muss ran
Was nun? Das Landesgericht kann sich für zuständig erklären und das Verfahren aufgreifen. Verweigert es das abermals, könnte das Oberlandesgericht Wien die Zuständigkeitsfrage klären. Ein Gericht soll also eventuell darüber entscheiden, ob eines von zwei anderen Gerichten zuständig ist. Über das eigentliche Anliegen – ob dem Kläger Schmerzengeld zusteht – wird noch lange nicht entschieden. In St. Pölten hat man sich das sicher anders vorgestellt.

Medizinische Behandlung hat im Vordergrund zu stehen
Aus Niederösterreich folgt prompt eine Reaktion. Niederösterreichs Patientenanwalt Michael Prunbauer zur „Krone“: „Wie sich herausstellt, sind wir zu Recht von einer komplexen rechtlichen Fragestellung ausgegangen, denn offenbar sind sich nicht einmal die Gerichte im Klaren darüber, wer in dieser Sache zuständig ist.“ Es sei daher richtig gewesen, einen Einzelfall als Präzedenzfall vors Gericht zu bringen. In der Sache selbst sei für die Patientenvertreter aus dem Nachbarbundesland noch nichts entschieden. Prunbauer: „Ich sehe den Patienten im Recht. Die medizinische Behandlung hat im Vordergrund zu stehen, eine Benachteiligung von Patienten aufgrund der Postleitzahl ist und bleibt für mich inakzeptabel.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.04.2026 12:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienNiederösterreichSt. Pölten
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
123.310 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.979 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
105.614 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1773 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1600 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Wien
Maßnahmen angekündigt
Blutige Attacke: Mann mit Holzlatte angegriffen
Song Contest-Karaoke
In der Volksoper zu Abba und Udo Jürgens mitgrölen
Fiese Betrugsmasche
„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst
Klage aus NÖ
Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!
Gewinnspiel
Seien Sie als VIP bei „Fashion for Europe“ dabei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf