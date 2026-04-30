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Message, Macht, Medien

Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“

Wirtschaft
30.04.2026 05:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Zwischen Pipeline und Headline: In einer neuen Folge „Message macht Medien“ mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann und Energieexperte Johannes Benigni geht es um die Frage, wie viel Realität wirklich hinter den Schlagzeilen zur Energiekrise steckt. Und was das alles konkret für Österreich bedeuten kann.

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Benigni erklärt, dass Österreich durch den Iran-Krieg – wenn auch nur indirekt – sehr wohl betroffen ist: „Wir sind am internationalen Markt, was Rohöl und raffinierte Produkte anbelangt. Da werden die Preise an den Börsen gebildet und die gehen nach oben.“ Auch hierzulande.

Wenn es um drastische Preissprünge an den Zapfsäulen geht und darum, ob ein „Drei Euro pro Liter Diesel“-Szenario vorstellbar ist, antwortet der Energieexperte nüchtern: „Ja, warum nicht?“ Angebot und Nachfrage würden die Kosten bestimmen. Benigni ist überzeugt: „Der Markt wird sich ausgleichen.“ Versorgung selbst sei da weniger das Problem, vielmehr gehe es um Leistbarkeit und etwaige Marktreaktionen. Die Lage für Autofahrer würde dennoch vergleichsweise stabil bleiben.

Ganz anders sieht es in der Luft aus: Durch Treibstoff-Engpässe könnten Flugausfälle bereits ab Mai „sehr realistisch“ sein und manchen einen Strich durch die Urlaubsrechnung machen. 

Johannes Benigni gibt Einblicke in den komplexen Energiemarkt und einen Ausblick auf das, was ...
Johannes Benigni gibt Einblicke in den komplexen Energiemarkt und einen Ausblick auf das, was auf uns zukommt.(Bild: Mario Urbantschitsch)

In Sachen Klima und Europas „Green Deal“ (bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden) kritisiert der Energiemarktexperte fehlenden Realismus und eine schlechte Herangehensweise: „Die internationale Koordination funktioniert nicht und die Umsetzung wird bei uns in Europa mit ideologischen Maßnahmen begleitet.“ Die Debatte über Klimawandel und -ziele müsse aber differenzierter geführt werden – auch mit Blick auf jene Menschen in der Welt, die unter Energiearmut leiden.

Den ganzen Podcast zur Folge „Zwischen Pipeline und Headline – Wie heftig wird die Energiekrise?“ können Sie hier anhören:

Oder hier als Video-Podcast streamen:

Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!

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