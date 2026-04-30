Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“

In Sachen Klima und Europas „Green Deal“ (bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden) kritisiert der Energiemarktexperte fehlenden Realismus und eine schlechte Herangehensweise: „Die internationale Koordination funktioniert nicht und die Umsetzung wird bei uns in Europa mit ideologischen Maßnahmen begleitet.“ Die Debatte über Klimawandel und -ziele müsse aber differenzierter geführt werden – auch mit Blick auf jene Menschen in der Welt, die unter Energiearmut leiden.