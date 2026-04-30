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Champions League: Ab 2027/28 regiert DAZN!

Champions League
30.04.2026 10:17
Die UEFA Champions League wird ab 2027/28 in Österreich auf DAZN übertragen.
Die UEFA Champions League wird ab 2027/28 in Österreich auf DAZN übertragen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

TV-Paukenschlag um die Champions League! Laut „Krone“-Informationen wird die Königsklasse in Österreich ab der Saison 2027/28 bis 2031 auf DAZN laufen.

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Damit wird der Streaming-Anbieter zur neuen Anlaufstelle für Europas wichtigsten Klubbewerb.

Fast alle Spiele live
Für Fans bedeutet das: Nahezu die komplette Champions League läuft künftig live auf DAZN. Insgesamt werden 186 Spiele pro Saison übertragen – von den Play-offs über die Ligaphase bis hin zum Finale.

Besonders wichtig: Alle Mittwochsspiele und bis auf ein Spiel alle Dienstagsspiele werden live und exklusiv auf DAZN übertragen.

Hinzu kommt das Finale der UEFA Champions League, der UEFA Super Cup und die UEFA Youth League. Zusätzlich stehen Highlights aller Spiele sowie Re-Lives jederzeit auf Abruf bereit.

Auch Bundesliga-Klubs abgedeckt
Damit sind die größten Namen des europäischen Fußballs künftig an einem Ort zu sehen. Auch heimische Klubs wie Salzburg oder Sturm Graz sind bei ihren internationalen Auftritten voll abgedeckt.

DAZN baut Vormachtstellung aus
Mit dem Deal stärkt DAZN seine Position als führende Fußball-Plattform in Österreich weiter. Bereits jetzt laufen unter anderem Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga oder der FA Cup beim Anbieter.

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