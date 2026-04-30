Behörden machen Hotel in der Innenstadt dicht

Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen

Schon in der Vergangenheit waren bei Kontrollen bei dem Geschäft zahlreiche Verstöße aufgefallen – darunter unzulässige Öffnungszeiten, der Verkauf nicht genehmigter Waren sowie fehlende oder mangelhafte Preisauszeichnungen. Trotz mehrerer Hinweise und Kontrollen wurden die Missstände vom Betreiber offenbar nicht behoben.

Die Schlösser des Lokals wurden im Zuge des Einsatzes ausgetauscht und die Eingangstüre behördlich verplombt.