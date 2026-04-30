Camilla & Carrie am Ort des größten „SATC“-Dramas

Autor A.A. Milne gab die Stofftiere seines Sohnes, auf denen die Geschichten basieren, 1947 an seinen amerikanischen Verleger weiter. In den 1950er Jahren reisten „Winnie-Puuh“, „Ferkel“, „I-Aah“, „Kanga“ und „Tigger“ durch die USA und wurden ausgestellt. 1987 kamen sie schließlich in die New York Public Library, als der frühere Verlagschef Elliott Macrae sie der Bibliothek schenkte.