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„Ruh“ jetzt bei „Puh“

Camilla & Carrie am Ort des größten „SATC“-Dramas

Royals
30.04.2026 09:26
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Queen Camilla trifft auf Sarah Jessica Parker – und das ausgerechnet dort, wo TV-Geschichte geschrieben wurde. Schauplatz: die legendäre Treppe der New York Public Library, bekannt aus „Sex and the City“.

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Hier wurde Carrie Bradshaw einst von Mr. Big vor dem Traualtar stehen gelassen – einer der ikonischsten Herzschmerz-Momente der Filmgeschichte. 

Deshalb war die Ehefrau von König Charles aber nicht dort, auch wenn sie beim Verlassen des Gebäudes wie eine Braut einen Blumenstrauß, den sie geschenkt bekommen hat, hochhielt.

Queen Camilla verlässt die Library mit einem Blumenstrauß. Ob sie ihn gleich in die Menge wirft?
Queen Camilla verlässt die Library mit einem Blumenstrauß. Ob sie ihn gleich in die Menge wirft?(Bild: AFP/ADAM GRAY)
Schauspielerin Sarah Jessica Parker – bekannt aus der Kultserie „Sex and the City“ – und die ...
Schauspielerin Sarah Jessica Parker – bekannt aus der Kultserie „Sex and the City“ – und die ehemalige „Vogue“-Chefin Anna Wintour begleiteten Camilla zu einer Veranstaltung in der berühmten New York Public Library.(Bild: KameraOne)

Queen Camilla engagiert sich seit Jahren für Leseförderung und traf bei einem Empfang in der Bibliothek neben Parker auch Autoren und New Yorker Persönlichkeiten wie Anna Wintour. Im Fokus: Bücher statt Beziehungsstatus – und ein zauseliges Stofftier!

Anna Wintour und Königin Camilla
Anna Wintour und Königin Camilla(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Sarah Jessica Parker mit der Königin
Sarah Jessica Parker mit der Königin(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

„Ruh“ bei seinen Freunden
Als liebevoll ausgewähltes Gastgeschenk brachte die Königin ein handgefertigtes „Ruh“-Stofftier aus den „Winnie Puh“-Büchern mit, das sie im Flugzeug auf ihrem Schoß transportiert und dann in ihrer Dior-Tasche nach New York gebracht hat.

Autor A.A. Milne gab die Stofftiere seines Sohnes, auf denen die Geschichten basieren, 1947 an seinen amerikanischen Verleger weiter. In den 1950er Jahren reisten „Winnie-Puuh“, „Ferkel“, „I-Aah“, „Kanga“ und „Tigger“ durch die USA und wurden ausgestellt. 1987 kamen sie schließlich in die New York Public Library, als der frühere Verlagschef Elliott Macrae sie der Bibliothek schenkte.

In einem Video der Royal Family ist zu sehen, wie Camilla im Flugzeug mit „Ruh“ ein „Winnie ...
In einem Video der Royal Family ist zu sehen, wie Camilla im Flugzeug mit „Ruh“ ein „Winnie Puh“-Buch durchblättert und das Känguru-Kind dann in ihre Dior-Tasche steckt.(Bild: Krone KREATIV/The Royal Family)

Känguru-Kind „Ruh“ fehlte aber. Bis jetzt! Nachdem Camilla es übergeben hat, ist es nun endlich bei seinen Freunden. 

Das Königshaus teilte dieses entzückende Video der Reise von „Ruh“ am Schoß und in der Handtasche von Camilla nach New York:

Und Parker? Die lieferte den perfekten „Carrie“-Moment – mit stilvollem Satinkleid und auffälligen Heels. Fast so, als wäre sie direkt aus einer neuen Szene spaziert.

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