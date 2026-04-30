Camilla & Carrie am Ort des größten „SATC“-Dramas

Queen Camilla trifft auf Sarah Jessica Parker – und das ausgerechnet dort, wo TV-Geschichte geschrieben wurde. Schauplatz: die legendäre Treppe der New York Public Library, bekannt aus „Sex and the City“.
Hier wurde Carrie Bradshaw einst von Mr. Big vor dem Traualtar stehen gelassen – einer der ikonischsten Herzschmerz-Momente der Filmgeschichte.
Deshalb war die Ehefrau von König Charles aber nicht dort, auch wenn sie beim Verlassen des Gebäudes wie eine Braut einen Blumenstrauß, den sie geschenkt bekommen hat, hochhielt.
Queen Camilla engagiert sich seit Jahren für Leseförderung und traf bei einem Empfang in der Bibliothek neben Parker auch Autoren und New Yorker Persönlichkeiten wie Anna Wintour. Im Fokus: Bücher statt Beziehungsstatus – und ein zauseliges Stofftier!
„Ruh“ bei seinen Freunden
Als liebevoll ausgewähltes Gastgeschenk brachte die Königin ein handgefertigtes „Ruh“-Stofftier aus den „Winnie Puh“-Büchern mit, das sie im Flugzeug auf ihrem Schoß transportiert und dann in ihrer Dior-Tasche nach New York gebracht hat.
Autor A.A. Milne gab die Stofftiere seines Sohnes, auf denen die Geschichten basieren, 1947 an seinen amerikanischen Verleger weiter. In den 1950er Jahren reisten „Winnie-Puuh“, „Ferkel“, „I-Aah“, „Kanga“ und „Tigger“ durch die USA und wurden ausgestellt. 1987 kamen sie schließlich in die New York Public Library, als der frühere Verlagschef Elliott Macrae sie der Bibliothek schenkte.
Känguru-Kind „Ruh“ fehlte aber. Bis jetzt! Nachdem Camilla es übergeben hat, ist es nun endlich bei seinen Freunden.
Das Königshaus teilte dieses entzückende Video der Reise von „Ruh“ am Schoß und in der Handtasche von Camilla nach New York:
Und Parker? Die lieferte den perfekten „Carrie“-Moment – mit stilvollem Satinkleid und auffälligen Heels. Fast so, als wäre sie direkt aus einer neuen Szene spaziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.