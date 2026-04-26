Bali: Ein Paradies, das nicht perfekt sein will

ANREISE: aus Wien nach Denpasar ca. 17 Stunden

Möglich mit Austrian Airlines, Emirates über Dubai, Turkish Airlines über Istanbul.

ZEITZONE: 6 Stunden vor Österreich

BESTE REISEZEIT: März bis November

EINREISE: Der Reisepass muss noch 6 Monate gültig sein, das Visum vorab online erledigen, ca. 30 Euro

BUDGET: Essen schon ab 4 Euro

Selbst in exklusiven Restaurants kostet eine Hauptspeise kaum mehr als 15 Euro.

MOBILITÄT: Für Taxifahrten die App Gojek aufs Handy laden – ist unverschämt günstig. Oder ein Moped mieten. Kosten: ca. 3-7 Euro/Tag. Vorsicht: Linksverkehr!

UNTERKUNFT: Privat, stilvoll, ein Hauch von Luxus: Auf Bali urlaubt man kaum in Hotels, sondern lieber in privaten Villen – mit Pool und viel Ruhe. Brandneu: „The Marali Bali“ oder „Enola Villas“. Kosten pro Tag zwischen 140-190 Euro inklusive täglichem Service.

Buchbar bei: www.houseofreservations.com