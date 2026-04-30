Taucher retten eingeklemmten Hai in Italien

Hai rammte Motorboot

Vor der Küste der süditalienischen Adria-Stadt Gallipoli hatte am Samstag ein großer Hai ein Motorboot gerammt und für Aufregung unter Freizeitfischern gesorgt. Nach Berichten handelte es sich um ein ausgewachsenes Exemplar eines Kurzflossen-Makohais, der offenbar verletzt war. Vermutlich sei das Tier durch seine Verletzung sowie durch den Motorlärm gereizt worden. Niemand wurde verletzt.