So urlauben die Österreicher im Krisensommer 2026

Der Wunsch nach Sonne, Entspannung und einer Auszeit vom Alltag ist stärker als jede Teuerungswelle. Doch auch das eigene Land erlebt ein kleines Comeback: Rund die Hälfte will zumindest teilweise oder auch zusätzlich – Mehrfachnennungen sind möglich (!) – zwischen Boden- und Neusiedler See Urlaub machen. Kärnten und die Steiermark liegen dabei gleichauf vorn. Der Grund ist klar: Nähe, Sicherheit – und vor allem die Planbarkeit der Kosten.