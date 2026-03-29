Jetzt für den „Goldenen Fressnapf 2026“ bewerben

Kein Projekt ist zu klein!

Wer sich jetzt fragt, ob das eigene Projekt gut genug ist: Die Antwort lautet ja! Ob Vermisstensuchhunde, Gnadenhof, Tierheim oder privater Verein – jede Initiative, die Tieren hilft, ist willkommen. Auch frühere Gewinner sind eingeladen, erneut einzureichen. Denn guter Tierschutz endet nicht. Und die Anerkennung dafür ebenso wenig.