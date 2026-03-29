Jetzt für den „Goldenen Fressnapf 2026“ bewerben

Der „tierisch engagiert“-Award von Fressnapf geht heuer in die dreizehnte Runde. Und wieder gilt: Kein Engagement ist zu klein, um gewürdigt zu werden. Bis 3. Mai können Tierschützer ihr Projekt einreichen sowie Tierhalter, deren Vierbeiner Außergewöhnliches geleistet hat. Insgesamt winken Preise im Wert von 45.000 Euro. So machen Sie mit:
Sie rücken Tag und Nacht aus, retten und pflegen Tiere in Not, suchen Vermisste, sammeln Spenden und halten Gnadenhöfe am Laufen – aus Überzeugung. In ganz Österreich leisten engagierte Tierschützer 365 Tage im Jahr Außergewöhnliches. Für jene, die selbst keine Stimme haben.
Vom stillen Einsatz ins Rampenlicht
Genau diese Menschen holt Fressnapf Österreich seit 2014 vor den Vorhang und würdigt ihr Engagement mit der Initiative „tierisch engagiert“. Jedes Jahr werden dabei herausragende Tierschutzprojekte aus allen neun Bundesländern ausgezeichnet.
Begehrter Pokal und hohes Preisgeld
Eine hochkarätig besetzte Jury kürt auch heuer die jeweiligen Sieger, die mit dem „Goldenen Fressnapf“ geehrt und mit jeweils 5.000 Euro unterstützt werden. Insgesamt vergibt Fressnapf Preise im Wert von 45.000 Euro. Seit Beginn der Initiative sind so bereits mehr als zwei Millionen Euro in den heimischen Tierschutz geflossen.
Für Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich, ist dieses Engagement gelebter Alltag: „Wir sind Tierfreunde durch und durch – wie unsere Kunden. Viele von uns, mich eingeschlossen, sind selbst Tierhalter. Wir freuen uns auch heuer auf zahlreiche Einreichungen!“
Tierischer Held des Jahres
Neben den Tierschutzprojekten wird 2026 auch das „Haustier des Jahres“ gekürt. Der Gewinner darf sich über einen Jahresvorrat an Tiernahrung im Wert von 1.500 Euro freuen.
Mit dieser Auszeichnung wollen wir ein Zeichen setzen und Tierfreunde für ihr unermüdliches Engagement gebührend ehren.
Mike Podobrin, Geschäftsführer Fressnapf Österreich
Wertschätzung und echte Unterstützung
„Der Fressnapf-Award ist für mich jedes Jahr aufs Neue ein bewegender Moment“, sagt Maggie Entenfellner, Ressortleiterin der „Krone“-Tierecke und langjähriges Jurymitglied. „Die Botschaft hinter der Initiative ist klar: Tierschutz verdient Sichtbarkeit, Wertschätzung und echte Unterstützung. Genau das macht Fressnapf seit 2014!“
Kein Projekt ist zu klein!
Wer sich jetzt fragt, ob das eigene Projekt gut genug ist: Die Antwort lautet ja! Ob Vermisstensuchhunde, Gnadenhof, Tierheim oder privater Verein – jede Initiative, die Tieren hilft, ist willkommen. Auch frühere Gewinner sind eingeladen, erneut einzureichen. Denn guter Tierschutz endet nicht. Und die Anerkennung dafür ebenso wenig.
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