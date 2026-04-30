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Nächte noch frostig

Frühsommer im Land: Der 30er kommt in Reichweite!

Österreich
30.04.2026 09:46
Viel Sonnenschein am Wochenende – und es wird vereinzelt sogar richtig heiß (Symbolbild)!
Viel Sonnenschein am Wochenende – und es wird vereinzelt sogar richtig heiß (Symbolbild)!(Bild: Jacques Jacobsz – stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Zwar haben wir am Mittwoch und am Donnerstag einen gehörigen Dämpfer in Sachen Temperaturen einstecken müssen, und auch die kommende Nacht wird noch einmal bitterkalt – doch jetzt die gute Nachricht: Dafür werden wir entschädigt, wieder pünktlich zum langen Wochenende. Denn die Thermometermarke klettert und klettert. Sogar der 30er kommt in Reichweite! 

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Vor allem der lebhafte und kalte Wind macht den Donnerstag eher ungemütlich. Doch immerhin zeigt sich die Sonne am nahezu wolkenlosen Himmel. Während im Osten die Temperaturen eher zurückhaltend bleiben, steigen sie im Westen auf bis zu 20 Grad. 

Frostig gestaltet sich allerdings noch einmal die kommende Nacht, prognostiziert Geosphere Austria. Bei sternenklarem Himmel rasseln die Temperaturen wieder in den Keller und pendeln sich zwischen minus 5 und plus 6 Grad ein.

Der „Wonnemonat“ Mai startet am Freitag im ganzen Land seinem Namen entsprechend. Die Sonne strahlt vom nahezu wolkenlosen Himmel. Im Osten muss man ab der Mittagszeit allerdings mit aufziehenden Wolken rechnen, die aber keinen Niederschlag bringen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 23 Grad, die höchsten Werte gibt es im Westen.

Die Sonne wird fast zum Dauergast: Denn auch am Samstag zeigt sie sich von der Früh weg, nur im westlichen Bergland lassen sich vereinzelt Wolken blicken. Es wird tagsüber stellenweise merklich wärmer als noch am Freitag: Die Temperaturen erreichen 19 bis 27 Grad.

Das allerdings war noch nicht alles: Noch einmal eine Schippe drauf legt der Frühsommer am Sonntag. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 29 Grad – die 30er-Hürde könnte aber vielleicht sogar stellenweise geknackt werden. Etwas Abstriche machen muss man jedoch beim Sonnenschein. Nach einem sonnigen Start im Großteil des Landes ziehen im Westen bereits am Vormittag erste Wolken auf. Im Laufe des Tages breiten sich diese in Richtung Osten aus und erreichen das Tiroler Unterland und Salzburg. Auch Regenschauer sind möglich. 

Österreich
Symbol wolkenlos
7° / 16°
13 km/h
13:12 h
45 %
Symbol wolkenlos
3° / 16°
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6° / 21°
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9° / 25°
6 km/h
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11° / 27°
19 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
14° / 26°
11 km/h
06:58 h
40 %
Symbol bedeckt
14° / 25°
7 km/h
02:02 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 26°
6 km/h
09:05 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
15 km/h
05:03 h
70 %
Symbol heiter
7° / 17°
13 km/h
12:51 h
45 %
Wien
Symbol heiter
6° / 16°
11 km/h
11:39 h
45 %
Symbol wolkenlos
-1° / 15°
11 km/h
14:06 h
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Symbol heiter
2° / 20°
8 km/h
11:41 h
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Symbol wolkenlos
6° / 25°
9 km/h
14:20 h
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Symbol heiter
8° / 28°
12 km/h
13:02 h
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Symbol einzelne Regenschauer
10° / 26°
14 km/h
07:26 h
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Symbol bedeckt
12° / 23°
7 km/h
02:38 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 25°
6 km/h
08:33 h
50 %
Symbol stark bewölkt
14° / 23°
23 km/h
04:56 h
65 %
Symbol heiter
7° / 17°
9 km/h
12:36 h
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St. Pölten
Symbol stark bewölkt
8° / 16°
11 km/h
07:37 h
50 %
Symbol wolkenlos
3° / 15°
15 km/h
14:06 h
20 %
Symbol heiter
4° / 20°
12 km/h
12:15 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
8° / 24°
7 km/h
14:18 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
9° / 26°
23 km/h
13:59 h
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Symbol wolkig
11° / 25°
14 km/h
07:23 h
30 %
Symbol bedeckt
11° / 25°
6 km/h
02:45 h
50 %
Symbol heiter
12° / 26°
6 km/h
11:27 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 25°
10 km/h
06:04 h
80 %
Symbol heiter
7° / 17°
16 km/h
12:56 h
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Eisenstadt
Symbol wolkig
9° / 18°
19 km/h
08:33 h
50 %
Symbol wolkenlos
4° / 17°
14 km/h
14:05 h
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Symbol heiter
4° / 21°
9 km/h
13:03 h
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Symbol wolkenlos
7° / 26°
11 km/h
14:21 h
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Symbol heiter
9° / 29°
9 km/h
12:07 h
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Symbol wolkig
12° / 26°
8 km/h
06:44 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 24°
5 km/h
04:21 h
60 %
Symbol heiter
12° / 24°
5 km/h
12:32 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 22°
18 km/h
06:00 h
50 %
Symbol heiter
7° / 17°
8 km/h
12:29 h
45 %
Linz
Symbol bedeckt
12° / 13°
8 km/h
03:45 h
50 %
Symbol wolkenlos
0° / 16°
6 km/h
14:03 h
30 %
Symbol heiter
2° / 20°
7 km/h
11:18 h
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Symbol wolkenlos
6° / 25°
5 km/h
14:07 h
< 5 %
Symbol heiter
8° / 26°
7 km/h
13:07 h
< 5 %
Symbol wolkig
9° / 26°
6 km/h
07:07 h
30 %
Symbol stark bewölkt
10° / 25°
8 km/h
07:12 h
50 %
Symbol heiter
11° / 27°
8 km/h
12:40 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 25°
11 km/h
04:52 h
50 %
Symbol bedeckt
10° / 16°
7 km/h
03:37 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
11° / 12°
11 km/h
02:06 h
50 %
Symbol wolkenlos
3° / 16°
8 km/h
13:37 h
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Symbol heiter
1° / 20°
6 km/h
13:03 h
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Symbol wolkenlos
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4 km/h
14:07 h
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Symbol heiter
7° / 26°
5 km/h
12:32 h
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Symbol wolkig
7° / 26°
4 km/h
07:06 h
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Symbol wolkig
10° / 22°
12 km/h
08:03 h
50 %
Symbol heiter
10° / 23°
10 km/h
09:57 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 22°
11 km/h
04:22 h
65 %
Symbol leichter Regen
11° / 13°
7 km/h
01:53 h
65 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
8° / 17°
12 km/h
05:51 h
50 %
Symbol wolkenlos
1° / 16°
20 km/h
14:12 h
15 %
Symbol wolkenlos
2° / 20°
13 km/h
14:15 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
6° / 26°
7 km/h
14:18 h
< 5 %
Symbol heiter
9° / 28°
8 km/h
10:53 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
12° / 24°
8 km/h
05:09 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 23°
8 km/h
03:46 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 24°
8 km/h
11:22 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 21°
17 km/h
04:33 h
80 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
11 km/h
04:13 h
50 %
Salzburg
Symbol Regen
11° / 17°
4 km/h
01:06 h
60 %
Symbol wolkenlos
3° / 20°
9 km/h
14:05 h
25 %
Symbol wolkenlos
4° / 24°
7 km/h
14:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
7° / 27°
6 km/h
12:56 h
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Symbol wolkig
8° / 28°
15 km/h
08:14 h
10 %
Symbol leichter Regen
10° / 23°
14 km/h
02:39 h
75 %
Symbol stark bewölkt
9° / 25°
15 km/h
04:58 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 25°
17 km/h
09:45 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
11° / 20°
15 km/h
04:01 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 18°
10 km/h
06:58 h
60 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
10° / 17°
6 km/h
05:56 h
50 %
Symbol wolkenlos
5° / 17°
11 km/h
14:11 h
30 %
Symbol wolkenlos
5° / 20°
4 km/h
14:14 h
< 5 %
Symbol heiter
8° / 22°
6 km/h
11:43 h
10 %
Symbol stark bewölkt
10° / 20°
9 km/h
04:09 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 18°
9 km/h
06:18 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 20°
6 km/h
03:57 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 19°
9 km/h
09:31 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
9° / 14°
12 km/h
06:09 h
90 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
10 km/h
04:44 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Start in die neue Woche bietet einen Mix am Himmel, Wolken und Sonne wechseln einander ab. Während es am Montag im Osten, Südosten und Süden zumeist trocken bleibt, muss man in den übrigen Landesteilen mit örtlichen Regenschauern und sogar schwachen Gewittern rechnen. Temperaturbegünstigt ist an diesem Tag der Osten und Süden. Von West nach Ost werden laut Prognose 18 bis 27 Grad erreicht.

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