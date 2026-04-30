Frühsommer im Land: Der 30er kommt in Reichweite!

Zwar haben wir am Mittwoch und am Donnerstag einen gehörigen Dämpfer in Sachen Temperaturen einstecken müssen, und auch die kommende Nacht wird noch einmal bitterkalt – doch jetzt die gute Nachricht: Dafür werden wir entschädigt, wieder pünktlich zum langen Wochenende. Denn die Thermometermarke klettert und klettert. Sogar der 30er kommt in Reichweite!
Vor allem der lebhafte und kalte Wind macht den Donnerstag eher ungemütlich. Doch immerhin zeigt sich die Sonne am nahezu wolkenlosen Himmel. Während im Osten die Temperaturen eher zurückhaltend bleiben, steigen sie im Westen auf bis zu 20 Grad.
Frostig gestaltet sich allerdings noch einmal die kommende Nacht, prognostiziert Geosphere Austria. Bei sternenklarem Himmel rasseln die Temperaturen wieder in den Keller und pendeln sich zwischen minus 5 und plus 6 Grad ein.
Der „Wonnemonat“ Mai startet am Freitag im ganzen Land seinem Namen entsprechend. Die Sonne strahlt vom nahezu wolkenlosen Himmel. Im Osten muss man ab der Mittagszeit allerdings mit aufziehenden Wolken rechnen, die aber keinen Niederschlag bringen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 23 Grad, die höchsten Werte gibt es im Westen.
Die Sonne wird fast zum Dauergast: Denn auch am Samstag zeigt sie sich von der Früh weg, nur im westlichen Bergland lassen sich vereinzelt Wolken blicken. Es wird tagsüber stellenweise merklich wärmer als noch am Freitag: Die Temperaturen erreichen 19 bis 27 Grad.
Das allerdings war noch nicht alles: Noch einmal eine Schippe drauf legt der Frühsommer am Sonntag. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 29 Grad – die 30er-Hürde könnte aber vielleicht sogar stellenweise geknackt werden. Etwas Abstriche machen muss man jedoch beim Sonnenschein. Nach einem sonnigen Start im Großteil des Landes ziehen im Westen bereits am Vormittag erste Wolken auf. Im Laufe des Tages breiten sich diese in Richtung Osten aus und erreichen das Tiroler Unterland und Salzburg. Auch Regenschauer sind möglich.
Der Start in die neue Woche bietet einen Mix am Himmel, Wolken und Sonne wechseln einander ab. Während es am Montag im Osten, Südosten und Süden zumeist trocken bleibt, muss man in den übrigen Landesteilen mit örtlichen Regenschauern und sogar schwachen Gewittern rechnen. Temperaturbegünstigt ist an diesem Tag der Osten und Süden. Von West nach Ost werden laut Prognose 18 bis 27 Grad erreicht.
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