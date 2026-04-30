Frühsommer im Land: Der 30er kommt in Reichweite!

Das allerdings war noch nicht alles: Noch einmal eine Schippe drauf legt der Frühsommer am Sonntag. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 29 Grad – die 30er-Hürde könnte aber vielleicht sogar stellenweise geknackt werden. Etwas Abstriche machen muss man jedoch beim Sonnenschein. Nach einem sonnigen Start im Großteil des Landes ziehen im Westen bereits am Vormittag erste Wolken auf. Im Laufe des Tages breiten sich diese in Richtung Osten aus und erreichen das Tiroler Unterland und Salzburg. Auch Regenschauer sind möglich.