Krassnitzer & Neuhauser drehen letzten „Tatort“!

63 Mal im Einsatz

Im letzten Eisner-Fellner-Fall – für Krassnitzer ist es der 63., für Neuhauser der 39. – geht es um einen jungen Mann (Nikolai Baar-Baarenfels) auf Arbeitssuche, der anstelle des erhofften Jobs eine junge Frau (Lili Epply) findet und unerwartet zum Transporteur gestohlenen Geldes – mitsamt der Diebin – wird. Und unterwegs ist er ausgerechnet im Auto des frisch aus der Haft entlassenen Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz). Eine nicht absehbare Ereigniskette wird ausgelöst, die auch das Ermittlerduo erfasst, das dabei nicht nur die Geschehnisse, sondern auch die eigene Zukunft hinterfragt.