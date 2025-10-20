Vorteilswelt
Ende einer Ära:

Krassnitzer & Neuhauser drehen letzten „Tatort“!

Adabei Österreich
20.10.2025 15:30
Für Neuhauser und Krassnitzer heißt es jetzt Abschied nehmen.
Für Neuhauser und Krassnitzer heißt es jetzt Abschied nehmen.(Bild: ORF)

Der Abschied naht: Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser stehen derzeit für ihren allerletzten Einsatz als österreichisches „Tatort“-Ermittlerduo Moritz Eisner und Bibi Fellner vor der Kamera. 

0 Kommentare

Seit Donnerstag laufen die voraussichtlich noch bis Mitte November andauernden Dreharbeiten zum Fall „Dann sind wir Helden“, der mit der geplanten Ausstrahlung Ende 2026 das Aus des bekannten Zweiergespanns in der Kult-Krimireihe markiert.

Noch drei Fälle mit Eisner und Fellner
Krassnitzer und Neuhauser hatten bekanntgegeben, ihren Dienst beim Austro-„Tatort“ mit Ende kommenden Jahres auf eigenen Wunsch zu quittieren. Bis es soweit ist, werden die beiden noch in drei Folgen zu sehen sein. Nach „Der Elektriker“, der am 14. Dezember in ORF 2 gezeigt wird, stehen noch die Fälle „Gegen die Zeit“ und eben „Dann sind wir Helden“ am Programm, wie der ORF am Montag in einer Aussendung mitteilte.

(v.li.): Bernhard Natschläger, Adele Neuhauser, Regisseur Christopher Schier, Harald ...
(v.li.): Bernhard Natschläger, Adele Neuhauser, Regisseur Christopher Schier, Harald Krassnitzer, Kameramann Felix Novo de Oliveira(Bild: ORF)

63 Mal im Einsatz
Im letzten Eisner-Fellner-Fall – für Krassnitzer ist es der 63., für Neuhauser der 39. – geht es um einen jungen Mann (Nikolai Baar-Baarenfels) auf Arbeitssuche, der anstelle des erhofften Jobs eine junge Frau (Lili Epply) findet und unerwartet zum Transporteur gestohlenen Geldes – mitsamt der Diebin – wird. Und unterwegs ist er ausgerechnet im Auto des frisch aus der Haft entlassenen Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz). Eine nicht absehbare Ereigniskette wird ausgelöst, die auch das Ermittlerduo erfasst, das dabei nicht nur die Geschehnisse, sondern auch die eigene Zukunft hinterfragt.

Lesen Sie auch:
Das österreichische „Tatort“-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer mit Ende 2026 auf.
Nur noch 4 Mal im ORF
„Tatort“-Duo Neuhauser und Krassnitzer hört auf!
14.04.2025
„Krone“-Interview
Harald Krassnitzer: „Tod ist ein Teil des Lebens“
04.12.2024

Nachfolge-Duo noch nicht bestätigt
Neben Krassnitzer und Neuhauser stehen u.a. Stefan Gorski, Robert Palfrader, Hubert Kramar und Margarethe Tiesel vor der Kamera. Regie führt Christopher Schier. Wer ab 2027 die Ermittlungen in Wien aufnimmt, gab der ORF noch nicht bekannt. Kürzlich wurden Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als künftiges „Tatort“-Duo genannt. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.

