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Wie Promis schwer kranken Raphael helfen wollen

Wien
12.06.2026 09:01
Veranstalter Thomas Hetlinger (li.) mit Raphael. Zoran Barišić (oben re.), Christoph Fälbl (oben ...
Veranstalter Thomas Hetlinger (li.) mit Raphael. Zoran Barišić (oben re.), Christoph Fälbl (oben li.) Fadi Merza (unten re.) und viele andere Publikumsliebligen spielen beim Benefiz-Turnier.(Bild: Krone KREATIV/Merza, Gepa/Armin Rauthner, Felicitas Matern, Christine Fröschl)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Am 13. Juni findet in Liesing ein Boccia-Benefizturnier für Raphael statt. Der 9-Jährige ist von Geburt an schwer beeinträchtigt. Viele Promis, die das Startgeld spenden, machen mit. Der Eintritt ist frei. Jeder kann kommen und die Publikumslieblinge treffen. Es gibt auch eine große Tombola.  

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Schicksalsschläge treffen manche Familien besonders hart. So die Familie des kleinen Raphael. Der Bub leidet seit seiner Geburt an einer äußerst schweren Form von Epilepsie, muss künstlich ernährt werden und kann nicht sprechen. Medikamente und Therapien sind sehr teuer.

Eine Reihe von Promis wollen dem Neunährigen nun helfen. Kabarettist Christoph Fälbl, Kickbox-Weltmeister Fadi Merza, die Wiener Wrestlerin Diotima, Boxlegende Ferdinand Pachler, die Ex-Fußballprofis Zoran Barišić, Stephan Marasek, Frankie Schinkels und andere laden am 13. Juni, 11 bis 17 Uhr, zum Boccia-Benefizturnier für Raphael.

Wo? Im Sporttreff Pachler in der Liesinger Vorarlberger Allee 22. Der Eintritt ist frei. Jeder kann kommen und die Publikumslieblinge, die ihr Startgeld spenden, treffen und mit ihnen Spaß haben. Es gibt Live-Musik, Überdachung bei Regenwetter und eine Tombola mit mehr als 2000 Preisen. Veranstalter Thomas Hetlinger: „Es freut mich sehr, dass so viele bekannte Persönlichkeiten sofort zugesagt haben. Mein eigener Sohn ist sechs Jahre alt und gesund. Meine Frau Elena und ich fühlen uns verpflichtet, dort zu helfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird“, erklärt der Musikmanager.

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Raphaels Mutter, Princesa P., standen damals die Tränen in den Augen: „Vielen, vielen Dank. Meine Familie und ich werden diese wunderbare Hilfe niemals vergessen.“ Übrigens: Raphael kommt am Samstag auch zum Turnier. Allerdings nur kurze Zeit. Alles andere wäre zu anstrengend für ihn. 

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