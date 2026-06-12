Wie Promis schwer kranken Raphael helfen wollen

Wo? Im Sporttreff Pachler in der Liesinger Vorarlberger Allee 22. Der Eintritt ist frei. Jeder kann kommen und die Publikumslieblinge, die ihr Startgeld spenden, treffen und mit ihnen Spaß haben. Es gibt Live-Musik, Überdachung bei Regenwetter und eine Tombola mit mehr als 2000 Preisen. Veranstalter Thomas Hetlinger: „Es freut mich sehr, dass so viele bekannte Persönlichkeiten sofort zugesagt haben. Mein eigener Sohn ist sechs Jahre alt und gesund. Meine Frau Elena und ich fühlen uns verpflichtet, dort zu helfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird“, erklärt der Musikmanager.