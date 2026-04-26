„Tatort“ Wien: Gegen Wut und Aggressionen

Hauptverdächtig ist der 16-jährige Cihan (Alperen Köse), der nach dem Mord aus der Wohngemeinschaft flüchtet und den Verdacht schnell auf sich lenkt. Doch auch die anderen Jugendlichen und ein verhaltensauffälliger Nachbar könnten in die Tat involviert sein. Den Kommissaren bieten sich indes bei den Ermittlungen neue Herausforderungen, denn sie stoßen bei den Jugendlichen auf Unverständnis, Angst und eine Mauer des Schweigens. Jeder neue Schritt und jede unbedachte Aussage könnte sie ihre Existenz kosten. Empathie und Einfühlungsvermögen sind dieses Mal wichtiger als harsches Nachfragen ...