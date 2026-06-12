Schüler auf Bühne mit Sarah Connor: „Sie ist cool“

Frechheit siegt! Der 16-jährige Pinzgauer Erik Pfisterer schrieb Pop-Superstar Sarah Connor eine Instagram-Nachricht – und stand kurz darauf gemeinsam mit der Sängerin auf der Bühne. „Ein waxer Moment“, kann der Schüler es auch Tage später noch immer nicht ganz fassen ...
„Eigentlich bin ich gar nicht so der arge Fan von ihr.“ Und dennoch war Erik Pfisterer sofort einverstanden, als seine Freundin zwei Karten für das Konzert von Sarah Connor in Schladming gekauft hat. „Ich hab mir gedacht, ich schau sie mir mal an“, meint der 16-jährige Taxenbacher mit einem Grinser.
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