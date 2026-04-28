Führerschein bald weg? „Alles wegen Ferndiagnose“

Eigentlich hätte es ein reiner Formalakt sein sollen. Franz Wagner wollte sich vor wenigen Wochen bei der Bezirkshauptmannschaft Seekirchen seinen Lkw-Führerschein verlängern lassen – so wie es alle fünf Jahre vorgesehen ist. „Ich brauche ihn beruflich nicht mehr wirklich, wollte ihn aber auch nicht verfallen lassen“, meint der Flachgauer. Doch damit nahmen die Probleme ihren Lauf.