Führerschein bald weg? „Alles wegen Ferndiagnose“

Jahre nach einem Herzinfarkt droht einem Salzburger der Einzug seines Führerscheins – obwohl ihn sein Kardiologe eigentlich für kerngesund hält. Die Amtsärztin sieht das völlig anders. „Und das, obwohl mich diese Frau noch nie gesehen hat“, ist der Mann fassungslos …
Eigentlich hätte es ein reiner Formalakt sein sollen. Franz Wagner wollte sich vor wenigen Wochen bei der Bezirkshauptmannschaft Seekirchen seinen Lkw-Führerschein verlängern lassen – so wie es alle fünf Jahre vorgesehen ist. „Ich brauche ihn beruflich nicht mehr wirklich, wollte ihn aber auch nicht verfallen lassen“, meint der Flachgauer. Doch damit nahmen die Probleme ihren Lauf.
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