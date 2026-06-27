„Steirerkrone“ und Land suchen Steirer mit Herz

Sie leisten oft Unglaubliches, um Tieren in Not zu helfen, und das meist in aller Stille und ohne besonderen Dank – doch der große Tierschutzpreis des Landes Steiermark gemeinsam mit der „Krone“ soll dieses Engagement sichtbar machen und tatkräftige Helfer vor den Vorhang holen! Diese Auszeichnung wird heuer bereits zum zehnten Mal verliehen – und in der Jubiläumsausgabe mit noch mehr Glanz gefeiert.