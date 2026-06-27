„Steirerkrone“ und Land suchen Steirer mit Herz

Es ist wieder soweit! Steirer mit Herz können sich für den großen Tierschutzpreis bewerben. Aber weil diese großartigen Vorbilder oft zu bescheiden dafür sind, können sie auch vorgeschlagen werden!
Sie leisten oft Unglaubliches, um Tieren in Not zu helfen, und das meist in aller Stille und ohne besonderen Dank – doch der große Tierschutzpreis des Landes Steiermark gemeinsam mit der „Krone“ soll dieses Engagement sichtbar machen und tatkräftige Helfer vor den Vorhang holen! Diese Auszeichnung wird heuer bereits zum zehnten Mal verliehen – und in der Jubiläumsausgabe mit noch mehr Glanz gefeiert.
Lassen wir die Preisträger hochleben
Unsere Leserinnen und Leser sind jetzt aufgefordert, großartige Tierschützer zu nominieren. Denn oft sind jene, die am meisten leisten, bescheiden und kämen nie auf die Idee, sich zu bewerben! Wenn Sie jemanden im Kopf haben, dann bitte schlagen Sie die Person vor. Details finden Sie hier:
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