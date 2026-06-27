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Tierschutzpreis

„Steirerkrone“ und Land suchen Steirer mit Herz

Steiermark
27.06.2026 11:29
Viele Streunerkatzen würden ohne den Einsatz hilfsbereiter Menschen elendiglich zugrunde gehen.
Viele Streunerkatzen würden ohne den Einsatz hilfsbereiter Menschen elendiglich zugrunde gehen.(Bild: Viktoria Chekalina)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Es ist wieder soweit! Steirer mit Herz können sich für den großen Tierschutzpreis bewerben. Aber weil diese großartigen Vorbilder oft zu bescheiden dafür sind, können sie auch vorgeschlagen werden!

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Sie leisten oft Unglaubliches, um Tieren in Not zu helfen, und das meist in aller Stille und ohne besonderen Dank – doch der große Tierschutzpreis des Landes Steiermark gemeinsam mit der „Krone“ soll dieses Engagement sichtbar machen und tatkräftige Helfer vor den Vorhang holen! Diese Auszeichnung wird heuer bereits zum zehnten Mal verliehen – und in der Jubiläumsausgabe mit noch mehr Glanz gefeiert.

Lassen wir die Preisträger hochleben

Unsere Leserinnen und Leser sind jetzt aufgefordert, großartige Tierschützer zu nominieren. Denn oft sind jene, die am meisten leisten, bescheiden und kämen nie auf die Idee, sich zu bewerben! Wenn Sie jemanden im Kopf haben, dann bitte schlagen Sie die Person vor. Details finden Sie hier: 

Tierschutzpreis
Was Sie wissen müssen
  • Man kann sein eigenes Projekt genauso einreichen wie andere Tierschützer für den Preis vorschlagen.
  • Diesmal in fünf Kategorien: Einzelpersonen, Vereine, Einsatzorganisationen, Schulen, Unternehmen.
  • In jeder Kategorie wird jeweils ein Gewinner ermittelt, alle Projekte werden von einer unabhängigen Jury bewertet.
  • Auf den Gewinner der jeweiligen Kategorie warten 1500 Euro Geldpreis durch das Land, dazu jeweils 500 Euro an Gutscheinen, die Fressnapf zur Verfügung stellt, Urkunde, Trophäe.
  • Eingereicht werden kann ab sofort, die Einreichfrist dauert bis 31. August 2026
  • Infos: telefonisch unter 0316/877-4164, via Mail an tierschutzpreis@stmk.gv.at
  • Info, Bewerbung unter: tierschutzpreis.steiermark.at
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