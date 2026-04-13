War ein Schritt Richtung WEGA-Beamte Mordversuch?

Folgenschwerer Einsatz dauerte eine Minute

Was war in den wenigen Minuten in der kleinen Wohnung in Wien-Brigittenau passiert? Die Rettung alarmierte die Polizei dazu, ein normales Prozedere in solchen Fällen. Die brauchten die Feuerwehr zur Türöffnung, fanden dann den 29-Jährigen mit dem Messer vor. Also kam die WEGA dazu. „Sie rüsten sich aus mit der schweren Schutzrüstung“, so Prenner. Einer mit Schild und Waffe, der zweite mit der Glock in beiden Händen und der dritte mit einem Taser.