Aufreger-Anklage gegen taubstummen Wiener (29)

Anwalt sieht die Anklage als verfehlt an

Die Behörde nimmt an, dass der 29-Jährige die bedingte Absicht gehabt hätte, die drei schwer bewaffneten WEGA-Beamten mit dem Küchenmesser zu töten. „Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte“, kritisiert Anwalt Alexander Prenner den Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Natürlich bräuchte sein Mandant psychiatrische Betreuung, die Anlasstat könne aber nicht als dreifacher Mordversuch gewertet werden. „Die bloße abstrakte Möglichkeit einer Straftat genügt nicht.“