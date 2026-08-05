Tränen um Pudeldame „Mika“: „Gebt sie zurück!“

Hund ist gechippt

Der Verlust trifft die Familie schwer. Der Urlaub wurde sofort abgebrochen, seither wird unermüdlich gesucht. Besonders die Tochter leidet unter dem Verschwinden der geliebten Hündin. Suchhelfer sind im Einsatz, ein hoher Finderlohn wurde ausgesetzt. Was helfen könnte: Mika ist gechippt und polizeilich als gestohlen registriert. Ein letzter, eindringliche Appell an den unbekannten Mitnehmer soll das Pudeldrama zu einem Happyend führen: „Bitte gebt uns Mika wieder. Sie ist ein geliebtes Familienmitglied und wird jeden Tag schmerzlicher vermisst.