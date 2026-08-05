Tränen um Pudeldame „Mika“: „Gebt sie zurück!“

Eine Familie aus Niederösterreich wartet verzweifelt auf ein Lebenszeichen ihres Pudel-Lieblings „Mik“ und bittet jetzt die „Krone“-Leser um Hilfe. Denn: Was zunächst wie ein Entlaufen aussah, ist inzwischen ein Kriminalfall.
„Wir wollen keine Erklärungen. Wir wollen nur unsere Mika zurück.“ Mit diesen bewegenden Worten fleht Besitzerin Ella N. um die Rückkehr ihrer geliebten Pudelhündin. Seit dem 23. Juli fehlt von Mika jede Spur. Was zunächst wie ein Entlaufen aussah, ist inzwischen ein Kriminalfall: Die Polizei fahndet offiziell nach dem Hund, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Diebstahl.
Für die Familie aus Purkersdorf ist klar, dass Mika nicht freiwillig verschwunden ist. „Sie kennt die Gegend wie ihre Westentasche und wäre längst nach Hause gekommen. Jemand muss sie mitgenommen haben“, ist Ella überzeugt.
Hund ist gechippt
Der Verlust trifft die Familie schwer. Der Urlaub wurde sofort abgebrochen, seither wird unermüdlich gesucht. Besonders die Tochter leidet unter dem Verschwinden der geliebten Hündin. Suchhelfer sind im Einsatz, ein hoher Finderlohn wurde ausgesetzt. Was helfen könnte: Mika ist gechippt und polizeilich als gestohlen registriert. Ein letzter, eindringliche Appell an den unbekannten Mitnehmer soll das Pudeldrama zu einem Happyend führen: „Bitte gebt uns Mika wieder. Sie ist ein geliebtes Familienmitglied und wird jeden Tag schmerzlicher vermisst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.