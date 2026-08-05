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Schreck im Training

Sturz nach Landung: Große Sorgen um Lamparter

Ski Nordisch
05.08.2026 13:08
Johannes Lamparter kam im Training zu Sturz.
Johannes Lamparter kam im Training zu Sturz.(Bild: JFK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Skisprungtrainingssturz möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten.

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Der Gesamtweltcupsieger kam laut ÖSV-Angaben infolge einer missglückten Landung zu Sturz.

Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: Andreas Tröster)

Der Tiroler klagte danach über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel.

Genaue Untersuchungen
Lamparter werde am heutigen Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag im Sanatorium Kettenbrücke eine genaue Diagnose gestellt werden soll.

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Ski Nordisch
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