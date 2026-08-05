Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer bedroht

In Wohnung eingedrungen und Ex-Freundin attackiert

Wien
05.08.2026 13:07
(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 49-Jähriger ist am Dienstag gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin im Wiener Bezirk Währing eingedrungen. Mit Schlägen und Tritten ging er auf die Frau los und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend ergriff er mit ihrem Auto die Flucht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 12.40 Uhr stieß der Serbe die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin auf. Nachdem er auf das Opfer eingeschlagen und –getreten hatte, bedrohte er die Frau mit einem Teppichmesser. 

Das Opfer rief um Hilfe, woraufhin sich der Verdächtige den Rucksack sowie den Autoschlüssel der Frau schnappte und mit ihrem Auto die Flucht ergriff. 

Der Mann konnte wenig später in seiner Wohnung festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet. Erschwerend kommt hinzu, dass der 49-Jährige keinen gültigen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.08.2026 13:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
27° / 39°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
25° / 39°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
26° / 38°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
25° / 38°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
23° / 39°
Symbol heiter

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
158.726 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
149.711 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
103.807 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2930 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1538 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Wien
Mit Messer bedroht
In Wohnung eingedrungen und Ex-Freundin attackiert
Scheibe eingeschlagen
„Mich hat‘s ausg‘hagelt“: Einbruch missglückte
Verdächtiger in Haft
Zwei Mädchen (16) in Wiener Wohnung vergewaltigt?
Feuer in Wiener Lobau
18 Hektar vernichtet: Brandeinsatz beendet
Im Haus des Meeres
Springtamarine: Nachwuchs bei süßen Mini-Athleten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf