In Wohnung eingedrungen und Ex-Freundin attackiert

Ein 49-Jähriger ist am Dienstag gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin im Wiener Bezirk Währing eingedrungen. Mit Schlägen und Tritten ging er auf die Frau los und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend ergriff er mit ihrem Auto die Flucht.
Gegen 12.40 Uhr stieß der Serbe die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin auf. Nachdem er auf das Opfer eingeschlagen und –getreten hatte, bedrohte er die Frau mit einem Teppichmesser.
Das Opfer rief um Hilfe, woraufhin sich der Verdächtige den Rucksack sowie den Autoschlüssel der Frau schnappte und mit ihrem Auto die Flucht ergriff.
Der Mann konnte wenig später in seiner Wohnung festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet. Erschwerend kommt hinzu, dass der 49-Jährige keinen gültigen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
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