Voestalpine hat Güterverkehr auf Donau eingestellt

Strom für Elektrolichtbogenöfen ist „gesichert“

Ein Meilenstein im kommenden Jahr ist für die Voestalpine die Inbetriebnahme von zwei Elektrolichtbogenöfen, die mit Strom statt mit Kohle und Koks „grünen“ Stahl erzeugen und zwei alte Hochöfen ablösen. Je einer davon wird in Linz sowie im steirischen Donawitz errichtet. Der Strombedarf ist groß: „Wir werden etwa 1,5 Terawattstunden mehr Energie brauchen“, sagt CEO Eibensteiner. Zum Vergleich: Ganz Oberösterreich verbrauchte laut Energiebericht 2024 rund 14 Terawattstunden. Und das neue Google-Rechenzentrum, das derzeit in Kronstorf entsteht, wird in der ersten Ausbaustufe laut einer Schätzung der Netz OÖ maximal 1,3 Terawattstunden verbrauchen.