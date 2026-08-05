Ist Dakota Johnson nach Trennung frisch verliebt?

Diese Aussage werten Fans als Bestätigung, dass er und die Schauspielerin schon seit Monaten ein Paar sind. Offizielle Bestätigung gibt es aber noch keine.

Dakota Johnson war viele Jahre mit Coldplay-Sänger Chris Martin liiert. Die beiden waren verlobt, heirateten jedoch nie und trennten sich nach knapp acht Jahren Beziehung im Juni 2025. Role Model war zuvor mit Influencerin Emma Chamberlain zusammen.