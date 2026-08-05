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Ist Dakota Johnson nach Trennung frisch verliebt?

Society International
05.08.2026 13:15
Dakota Johnson und Musiker Role Model (bürgerlich Tucker Pillsbury) stehen aktuell im ...
Dakota Johnson und Musiker Role Model (bürgerlich Tucker Pillsbury) stehen aktuell im Mittelpunkt der Schlagzeilen. Erste Gerüchte über eine Beziehung kamen auf, nachdem die beiden gemeinsam gesehen wurden.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Sänger Role Model (29) hat seine Beziehung zu Hollywood-Star Dakota Johnson (36) ganz beiläufig in einem Interview bestätigt.

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Eigentlich sollte der „Sally, When The Wine Runs Out“-Interpret einen Gastauftritt in einer Show absolvieren, doch beim anschließenden Interview ging es weniger um seine Gesangskünste, als vielmehr um seine angebliche Beziehung zu Dakota Johnson („Fifty Shades Of Grey“).

Er und Johnson waren bei einem Dinner gesichtet worden. Außerdem ist die 36-Jährige auch auf seinem Song „Love I You“ zu hören, der auf dem neuen Album „Chuck Timely & the Hourglass“ zu hören ist, das am 7. August veröffentlicht wird.

Hier sehen Sie einen Instagrambeitrag des Künstlers:

„Arbeit und Beziehung müssen getrennt werden“
Role Models erste Reaktion fiel abwehrend aus: „Ich sagte: ‘Hör auf! Wir mischen Arbeit und Beziehungen nicht.‘ Ich hatte eine große Auswahl an Namen, und dann kam Dakota eines Tages ins Studio, und Mason (Stoops, Gitarrist und Produzent) meinte: ‘Warum machst du es nicht?‘“ Der Sänger erzählte: „Ich sagte: ‘Stopp! Wir vermischen nicht Arbeit und Beziehungen.‘“

Diese Aussage werten Fans als Bestätigung, dass er und die Schauspielerin schon seit Monaten ein Paar sind. Offizielle Bestätigung gibt es aber noch keine.

Dakota Johnson war viele Jahre mit Coldplay-Sänger Chris Martin liiert. Die beiden waren verlobt, heirateten jedoch nie und trennten sich nach knapp acht Jahren Beziehung im Juni 2025. Role Model war zuvor mit Influencerin Emma Chamberlain zusammen. 

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