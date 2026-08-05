Bedingungen für Perseiden-Beobachtung „günstig“

Bereits seit Ende Juli aktiv

Die Perseiden sind bereits seit Ende Juli aktiv und können etwa bis zum 24. August beobachtet werden. Komet Swift-Tuttle verliert auf seiner Bahn durch das Sonnensystem große Mengen an Gas und Staubteilchen (Meteoroiden). Im August durchquert beziehungsweise streift die Erde das Gebiet mit vielen Meteoroiden, die als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Die Perseiden haben ihren Namen vom Sternbild Perseus. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit und können als sogenannte Feuerkugeln die Helligkeit der Venus erreichen.