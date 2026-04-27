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Malibu glüht!

Heidi Klum zeigt die heißen Bikinitrends 2026

Society International
27.04.2026 12:30
Heidi Klum posierte in Malibu für die neue Bikini-Kampagne. Im Mai gibt es mehr Bilder!
Heidi Klum posierte in Malibu für die neue Bikini-Kampagne. Im Mai gibt es mehr Bilder!(Bild: Calzedonia)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Malibu glüht! Heidi Klum (52) läutet den Sommer 2026 ein und präsentiert die heißen neuen Bikinitrends – natürlich mit jeder Menge Glamour, Selbstbewusstsein und einem Hauch „Ich kann’s halt“.

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Für die neue Beachwear-Kampagne von Calzedonia stand das internationale Topmodel erneut als Testimonial vor der Kamera und verkörpert einmal mehr die Essenz der Marke: selbstbewusste Weiblichkeit, Leichtigkeit und stilvolle Eleganz.

Die neue Kampagne verspricht pures Sommerfeeling und entführt direkt an einen der ikonischsten Orte der amerikanischen Westküste: Malibu. Zwischen Pool, Palmen und endlosem Himmel zeigt sich Heidi Klum so, wie man sie kennt – selbstbewusst, natürlich und gleichzeitig glamourös.

Mit Heidi Klum als Gesicht der Kampagne beweist Calzedonia einmal mehr, wie stilvoll Sommermode ...
Mit Heidi Klum als Gesicht der Kampagne beweist Calzedonia einmal mehr, wie stilvoll Sommermode sein kann.(Bild: Calzedonia)
Die Botschaft ist klar: Der Sommer 2026 wird glamourös, feminin und absolut Malibu-ready.
Die Botschaft ist klar: Der Sommer 2026 wird glamourös, feminin und absolut Malibu-ready.(Bild: Calzedonia)

Klum präsentiert ausgewählte Key-Pieces
Unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo fängt die Kampagne genau das Lebensgefühl ein, für das Malibu weltweit steht: Freiheit, Sonne, Leichtigkeit und ein Hauch von Hollywood-Glamour. Die traumhafte Kulisse spiegelt perfekt die Inspiration hinter der neuen Calzedonia-Kollektion wider – das unbeschwerte, positive Lebensgefühl Kaliforniens.

Heidi Klum präsentiert dabei ausgewählte Key-Pieces der aktuellen Beachwear-Kollektion 2026, die die Vielfalt und Modernität der Marke unterstreichen. Besonders im Fokus steht die feminine Linie „Soft Shades“, die mit modernem Minimalismus überzeugt.

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Das Triangel-Bikinitop aus leicht glänzender Mikrofaser sorgt für einen cleanen, eleganten Look und lässt sich perfekt mit der passenden Brazilian-Bikinihose kombinieren, die seitlich gebunden wird und für eine besonders feminine Silhouette sorgt.

Das Triangel-Bikinitop aus leicht glänzender Mikrofaser sorgt für einen cleanen, eleganten Look ...
Das Triangel-Bikinitop aus leicht glänzender Mikrofaser sorgt für einen cleanen, eleganten Look und lässt sich perfekt mit der passenden Brazilian-Bikinihose kombinieren.(Bild: Calzedonia)
Besonders im Fokus steht die feminine Linie „Soft Shades“, die mit modernem Minimalismus ...
Besonders im Fokus steht die feminine Linie „Soft Shades“, die mit modernem Minimalismus überzeugt.(Bild: Calzedonia)

Ob am Pool, am Strand oder am See – die neuen Styles verbinden moderne Eleganz mit sommerlicher Leichtigkeit und machen Lust auf die schönste Zeit des Jahres.

Im Mai folgt ein zweites Kapitel mit weiteren Bildwelten, welche die Geschichte fortführen und neue Facetten der Kollektion zeigen. Die Spannung bleibt also bestehen – und die Vorfreude auf weitere Sommermomente mit Heidi wächst.

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