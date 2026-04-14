Darts-Elite in Graz: Gewinnen Sie hier Tickets!

Vorjahressieger Martin Schindler, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price und viele weitere – sie alle sind wieder mit von der Partie, wenn es ab 8. Mai in Graz heißt: „It‘s time to meet the players!“ Darts auf allerhöchstem Niveau mitten in der Steiermark, heuer erstmals nicht in der Steiermarkhalle in Premstätten, sondern Messe Graz Halle A! Wir verlosen insgesamt vier Tickets, je zwei für Samstagabend und zwei für Sonntagabend.