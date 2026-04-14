Darts-Elite in Graz: Gewinnen Sie hier Tickets!

Die Weltelite kommt wieder nach Österreich! Bei den Austrian Darts Open 2026 von 8. bis 10. Mai in Graz – diesmal erstmals in der Messehalle – geben sich wieder die Top-Stars die Klinke in die Hand! Mit der Sportkrone können sie dabei sein, wir verlosen für Samstagabend und Sonntagabend je zwei Tickets (siehe Formular unten).
Vorjahressieger Martin Schindler, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price und viele weitere – sie alle sind wieder mit von der Partie, wenn es ab 8. Mai in Graz heißt: „It‘s time to meet the players!“ Darts auf allerhöchstem Niveau mitten in der Steiermark, heuer erstmals nicht in der Steiermarkhalle in Premstätten, sondern Messe Graz Halle A! Wir verlosen insgesamt vier Tickets, je zwei für Samstagabend und zwei für Sonntagabend.
Hier können Sie mitmachen, Teilnahmeschluss ist der 1. Mai:
Hoffen auf Suljovic
Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic muss den Weg nach Graz noch über den Host Nations Qualifier schaffen. Wir drücken die Daumen.
Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und eine tolle Zeit in Graz!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.