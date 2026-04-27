Im Video: WAC meldet sich im Abstiegskampf zurück

Wichtiger Sieg für den Wolfsberger AC im Kampf gegen den Abstieg. Dank eines späten Kopfballtreffers des eingewechselten Markus Pink (84.) durften die Kärntner am Samstag einen 1:0-Heimerfolg gegen den GAK bejubeln – den ersten unter Neo-Coach Thomas Silberberger. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video.