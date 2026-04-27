Wie Oleksandra (17) in kurzer Zeit Deutsch lernte

Oleksandra Bratko (17) kam 2022 – aus großer Angst vor dem Krieg – mit ihrer Mutter aus der Ukraine nach Kärnten: ohne Vater, ohne Sicherheit. Vergangene Woche gewann sie einen österreichischen Redewettbewerb. Wir sprachen mit einer jungen Frau voller Zuversicht.
Als in ihrer Heimat die ersten Bomben fielen, blieb Oleksandra nur wenig Zeit. Ein Rucksack, ein paar Kleidungsstücke, mehr konnte die damals 13-Jährige nicht mitnehmen, als sie mit ihrer Mutter aus ihrer Heimatstadt Kiew fliehen musste. Was folgte, waren Wochen voller Angst, Unsicherheit und ständiger Ortswechsel.
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