Wie Oleksandra (17) in kurzer Zeit Deutsch lernte

Als in ihrer Heimat die ersten Bomben fielen, blieb Oleksandra nur wenig Zeit. Ein Rucksack, ein paar Kleidungsstücke, mehr konnte die damals 13-Jährige nicht mitnehmen, als sie mit ihrer Mutter aus ihrer Heimatstadt Kiew fliehen musste. Was folgte, waren Wochen voller Angst, Unsicherheit und ständiger Ortswechsel.