Warum Hunde im Wald an die Leine gehören

Nimmt ein Hund die Witterung eines Wildtieres auf, setzt der Jagdinstinkt (rasseunabhängig) ein und entzieht sich oft dem Einfluss des Halters. Die Folgen sind gravierend. Bodenbrütende Vögel verlassen bei Störung ihr Gelege, Eier oder Küken überleben das meist nicht. Auch Rehkitze und Junghasen sind durch freilaufende Hunde akut gefährdet.