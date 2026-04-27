Verstappen-Papa meldet sich nach heftigem Crash

Schockmoment für Jos Verstappen! Der Vater von Formel-1-Superstar Max sorgte bei einem Rallye-Rennen in Belgien für einen heftigen Crash. Glücklicherweise blieben sowohl der 54-Jährige als auch sein Beifahrer dabei unverletzt. Nun hat sich der Niederländer zu Wort gemeldet.
„Es gab Schotter, und ich glaube, ich bin etwas zu schnell in die Kurve gefahren. Am Kurvenausgang drehte sich das Auto. Wir krachten gegen einen Pfosten, woraufhin sich das Auto um die eigene Achse drehte und wir auf dem Dach landeten“, schildert Jos Verstappen den Unfall.
Duo hatte Glück im Unglück
Zusammen mit seinem Landsmann Jasper Vermeulen nahm Papa Verstappen an einem Rallye-Rennen in Namur teil. Nach einer Kurve überschlug sich der Skoda Fabia RS des Duos und landete schließlich im Gebüsch. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.
„Es war ein heftiger Unfall, aber er zeigt, dass wir in sicheren Autos sitzen. Ich bin froh, dass wir heil davongekommen sind“, zeigte sich Verstappen im Anschluss erleichtert.
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