Die mächtigen Männer und ihre Kurznachrichten

Es zählt zu den großen Ironien der Gegenwart, dass ausgerechnet die mächtigsten Männer an der simpelsten aller Technologien scheitern: dem Chat. Jenen Kurznachrichten, die man schnell mal absetzt, weil man alles gleichzeitig kann: regieren, führen, flirten und Millionen jonglieren. Früher waren es Mikrofone, die man vergaß auszuschalten, heute kommt die Hybris moderner Herrscher im Chatverlauf daher.