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Drei Verletzte

Arbeiter erlitten bei Brand Rauchgasvergiftung

Oberösterreich
27.04.2026 11:49
Feuerwehreinsatz auf dem Schrottplatz in Edt bei Lambach.
Feuerwehreinsatz auf dem Schrottplatz in Edt bei Lambach.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bevor der Brand auf dem Areal eines Schrottplatzes in Edt bei Lambach in OÖ ausbrach, soll es laut Mitarbeitern zu einer Explosion gekommen sein. Wodurch diese ausgelöst wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Drei Arbeiter erlitten bei Löschversuchen Rauchgasvergiftungen, sie wurden ins Spital gebracht.

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Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag gegen 7.30 Uhr früh in einer Firma in Edt bei Lambach zu einem Brand. Laut Angaben eines Maschinenführers und eines Baggerfahrers war die Anlage zur Zeit des Brandausbruchs mit Blechen beschickt worden. Kurz vor dem Brand soll eine kleinere Explosion wahrnehmbar gewesen sein.

Erfolglose Löschversuche
Das Feuer breitete sich dann rasch auf den Kernbereich der Anlage aus und die Löschversuche der Mitarbeiter blieben erfolglos. Die alarmierten Feuerwehren, welche mit schwerem Atemschutz im Einsatz waren, konnten den Brand dann aber rasch unter Kontrolle bringen.

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Drei Firmenmitarbeiter erlitten bei den Löschversuchen Rauchgasvergiftungen und mussten zur Behandlung ins Klinikum Wels gebracht werden. Die B144 (Gmundener Straße, Linzer Straße) war im Bereich der Einsatzstelle zeitweise erschwert passierbar, da zahlreiche Lkw sowie Transporter warteten, die vorerst nicht auf das Firmengelände einfahren konnten.

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