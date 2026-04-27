Arbeiter erlitten bei Brand Rauchgasvergiftung

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag gegen 7.30 Uhr früh in einer Firma in Edt bei Lambach zu einem Brand. Laut Angaben eines Maschinenführers und eines Baggerfahrers war die Anlage zur Zeit des Brandausbruchs mit Blechen beschickt worden. Kurz vor dem Brand soll eine kleinere Explosion wahrnehmbar gewesen sein.