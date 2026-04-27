Mordverdächtiger Steirer (17):„Ich bin eben so…“

In seinem Umfeld hatte er als Einzelgänger gegolten

Ohne über die Konsequenzen seines schrecklichen Handelns – nicht einmal für ihn selbst – nachzudenken. „Ich wusste, dass ich für meine Tat ins Gefängnis kommen werde. Ich wollte sie nicht verschleiern. Darum habe ich ja auch bald danach bei der Polizei angerufen und dem Beamten am Telefon berichtet, was ich kurz davor gemacht hatte.“