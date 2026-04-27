Widhölzl und Bieler: ÖSV verkündet Entscheidung!

„Wir haben eine coole, junge Mannschaft, die heranwächst. Wir schauen, dass wir einen Olympiazyklus noch schaffen und dann gehen wir vielleicht in die Pension“, sagte Erfolgstrainer Widhölzl (49). „Auf vier Jahre gesehen, geht es sicher darum, das Team wieder neu aufzustellen. Dass man neue, junge, hungrige Athleten zu Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger dazubringt“, meinte Bieler.