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Zukunft der Trainer?

Widhölzl und Bieler: ÖSV verkündet Entscheidung!

Ski Nordisch
27.04.2026 12:17
Die Vertragssituation rund um Christoph Bieler (links) und Andreas Widhölzl ist geklärt.
Die Vertragssituation rund um Christoph Bieler (links) und Andreas Widhölzl ist geklärt.(Bild: Christof Birbaumer, Andreas Tröster)
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Von krone Sport

Österreichs Skiverband setzt im Bereich Nordisch auf Kontinuität. Wie der ÖSV erklärte, werden die Verträge von Männer-Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl und Christoph Bieler, dem Männer-Cheftrainer Nordische Kombination, jeweils gleich um weitere vier Jahre verlängert. 

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„Beide Trainer stehen für eine klare Linie und professionelle Arbeit – deshalb war es für uns der logische Schritt, den gemeinsamen Weg fortzusetzen“, erklärte der Sportliche Leiter Florian Liegl.

„Wir haben eine coole, junge Mannschaft, die heranwächst. Wir schauen, dass wir einen Olympiazyklus noch schaffen und dann gehen wir vielleicht in die Pension“, sagte Erfolgstrainer Widhölzl (49). „Auf vier Jahre gesehen, geht es sicher darum, das Team wieder neu aufzustellen. Dass man neue, junge, hungrige Athleten zu Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger dazubringt“, meinte Bieler.

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