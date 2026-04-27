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„Sag mal, spinnst du?“

Carpendale entsetzt über Urin-Witz von Welke

Society International
27.04.2026 12:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der sonst so besonnene Schlager-Star Howard Carpendale (79) hat genug. In einem emotionalen Statement macht die Musik-Legende seinem Ärger über den Satiriker Oliver Welke (heute 59) Luft. Auslöser war ein dummer Witz in der ZDF-„heute-show“, den Carpendale als respektlos empfand.

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In der fraglichen Sendung  vom 24. April vermutete der „heute-show“-Moderator, dass Pflegeroboter in Zukunft den Senioren auch Witze erzählen werden. Einen hatte Welke auch parat.

Und zwar: „Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert“, lautete dieser. Während das Publikum im ZDF-Studio lachte, zeigte sich Carpendale wenig amüsiert. Für den „Hello Again“-Sänger wurde dabei jedoch eine rote Linie überschritten. Auf Instagram macht er seinem Ärger Luft.

In der „heute-show“ sorgte ein Witz von Oliver Welke über Fans von Howard Carpendale für ...
In der „heute-show“ sorgte ein Witz von Oliver Welke über Fans von Howard Carpendale für Gelächter. Carpendale selbst zeigte sich davon allerdings wenig amüsiert und reagierte deutlich verärgert.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

„Sag mal, spinnst du?“
„Manche Sätze haben keine Antwort verdient. Aber Sie brauchen trotzdem eine“, schrieb Carpendale zu einem Video, in dem er seine „Enttäuschung“ über Welke zum Ausdruck bringt. 

Laut Carpendale ging es nicht mehr um Pointen, sondern um eine Herabwürdigung seiner Person und seines Lebenswerks. Der Sänger findet, Satire werde oft als Deckmantel für platte Beleidigungen genutzt. 

Mit den Worten „Sag mal, spinnst du?“ richtete er sich direkt an Welke und forderte mehr Anstand im TV-Geschäft.

Gegenüber „Bild“ verteidigte sich Welke. Er erklärte: „Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt.“ Dafür habe man einen Schlagersänger gebraucht, den jeder kenne – deshalb sei die Wahl auf Carpendale gefallen.

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Weiter sagte der Moderator: „Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen.“

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