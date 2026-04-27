Carpendale entsetzt über Urin-Witz von Welke

„Sag mal, spinnst du?“

„Manche Sätze haben keine Antwort verdient. Aber Sie brauchen trotzdem eine“, schrieb Carpendale zu einem Video, in dem er seine „Enttäuschung“ über Welke zum Ausdruck bringt.

Laut Carpendale ging es nicht mehr um Pointen, sondern um eine Herabwürdigung seiner Person und seines Lebenswerks. Der Sänger findet, Satire werde oft als Deckmantel für platte Beleidigungen genutzt.

Mit den Worten „Sag mal, spinnst du?“ richtete er sich direkt an Welke und forderte mehr Anstand im TV-Geschäft.